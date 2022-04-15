Сенатор Андрей Климов: спецоперация России на Украине закончится довольно скоро

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15 апреля 2022, 11:38

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Специальная операция России на украинской территории закончится довольно скоро. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил член Совета Федерации, заместитель главы парламентского комитета по международным делам Андрей Климов.



«Военная спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится, мы не собираемся ее растягивать», — процитирован сенатор в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского министерства обороны Игорь Конашенков указал, что Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории РФ.