Конашенков: Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории РФ

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15 апреля 2022, 11:07

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории Российской Федерации. На это указал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Россия будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки своей территории со стороны Украины», — процитировал Конашенкова Telegram-канал ТАСС.

Также спикер Минобороны рассказал, что крылатыми снарядами «Калибр» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов на заводе «Визар», который расположен в районе столицы Украины.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские ракетные войска ликвидировали в Харьковской области отряд наемников польской ЧВК.