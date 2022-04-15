Конашенков: Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории РФ

Москва будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на украинские атаки территории Российской Федерации. На это указал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Россия будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки своей территории со стороны Украины», — процитировал Конашенкова Telegram-канал ТАСС.
Также спикер Минобороны рассказал, что крылатыми снарядами «Калибр» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов на заводе «Визар», который расположен в районе столицы Украины.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские ракетные войска ликвидировали в Харьковской области отряд наемников польской ЧВК.