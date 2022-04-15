Российские ракетные войска уничтожили в Харьковской области отряд наемников польской ЧВК

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15 апреля 2022, 10:52

Ракеты, Viktor Chernov / globallookpress.com

Российские ракетные войска уничтожили на территории Харьковской области отряд наемников польской ЧВК. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Ракетными войсками ВС РФ в Харьковской области ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании», — процитировано заявление ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что в Харьковской области был сбит украинский истребитель Су-27.

Как сообщалось ранее в пятницу, подразделения Донецкой народной республики полностью взяли под свой контроль металлургический комбинат имени Ильича, который расположен в городе Мариуполе.