Минобороны России: войска ДНР полностью освободили от украинских националистов меткомбинат имени Ильича в Мариуполе

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15 апреля 2022, 10:36

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича, расположенный на территории города Мариуполя. Соответствующую информацию распространило министерство обороны России.

«Войска ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе», — процитировал заявление ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее сегодня, президент Украины Владимир Зеленский высказал прогноз о том, что Донбасс станет центральным местом боестолкновений, которые повлияют на ход конфликта в стране.