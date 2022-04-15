Зеленский: Донбасс станет центральным местом боев, которые повлияют на ход конфликта на Украине

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15 апреля 2022, 10:23

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Донбасс станет центральным местом боестолкновений, которые повлияют на ход конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

«Численность украинской военной группировки в Донбассе составляет 44 тысяч человек, этот регион станет центральным местом боев, которые повлияют на ход конфликта в стране», — процитирован Зеленский в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, специальный уполномоченный бундестага по ВС Ева Хегль отметила, что Германия не будет поставлять киевской стороне все имеющиеся у нее виды вооружений.