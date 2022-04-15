Спецуполномоченный бундестага по ВС Хегль: Германия не будет поставлять Украине все имеющиеся у нее виды вооружений

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15 апреля 2022, 10:05

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

ФРГ не будет поставлять украинской стороне все имеющиеся у нее виды вооружений. С соответствующим заявлением выступила Ева Хегль, специальный уполномоченный бундестага по вооруженным силам.

«Германия не будет поставлять Украине все имеющиеся у нее виды вооружений. Об этом в интервью Handelsblatt заявила спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хегль», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Хегль отметила, что «возможно, мы можем больше делать в рамках кооперации с партнерами по НАТО».

Ранее сегодня TG-канал WarGonzo написал, что Киев может перебросить под Авдеевку в Донбассе порядка 2 тысяч иностранных наемников.