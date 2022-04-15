TG-канал WarGonzo: Киев может перебросить под Авдеевку в Донбассе около 2 тысяч иностранных наемников

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15 апреля 2022, 09:47

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев может перебросить под Авдеевку в Донбассе около 2 тысяч иностранных наемников. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Источники проекта @wargonzo на той территории Запорожья, которая пока что находится под контролем киевского режима, сообщают, что в регион прибыли порядка 2 000 иностранных наемников. По данным источника, ЧВКашники распределены на три группы по национальному признаку и вероисповеданию (есть бойцы из исламских стран — в частности, из Турции и Азербайджана)», — говорится в процитированной публикации.

TG-канал отмечает, что, вероятнее всего, иностранцы будут переброшены в район Авдеевки, которая расположена под Донецком.

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший служащий Генштаба России Константин Сивков заявил, что основная часть исправных боевых самолетов Украины была уничтожена в первые дни специальной операции Москвы.