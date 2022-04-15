Экс-служащий Генштаба РФ Сивков: основная часть исправных боевых самолетов Украины была уничтожена в первые дни спецоперации

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15 апреля 2022, 08:51 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Основная часть исправных боевых самолетов Украины была уничтожена в первые дни специальной операции Москвы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший служащий Генерального штаба Российской Федерации Константин Сивков.

«ВВС Украины уже не влияют на ход спецоперации — основная часть исправных украинских боевых самолетов и вертолетов была уничтожена в первые дни спецоперации, находящиеся в воздухе единичные украинские летательные аппараты не могут существенно повлиять на ход событий», — процитирован Сивков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров разместил в интернете видеозапись из района позиционных боев чеченского спецназа «с остатками украинских националистов в Мариуполе».