Кадыров опубликовал видео из района позиционных боев чеченского спецназа «с остатками украинских националистов в Мариуполе»

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15 апреля 2022, 08:34

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из района позиционных боев чеченского спецназа «с остатками украинских националистов в Мариуполе». Ролик появился в Telegram-канале главы Чечни.

«Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моим дорогим братом Замидом Чалаевым ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе», — прокомментировал выложенные кадры политик.

Ранее на текущей неделе Рамзан Кадыров написал в Telegram, что чеченские бойцы совместно с военными России и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья».