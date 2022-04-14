Кадыров: чеченские бойцы совместно с военными России и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья»

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14 апреля 2022, 11:32

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские бойцы совместно с военными Российской Федерации и ЛНР успешно проводят зачистку города Рубежное от «бандеровского отребья». Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В городе Рубежное чеченские бойцы специализированного учебно-тренировочного центра СОБР “Ахмат”, базирующегося в моем родовом селе Ахмат-Юрт, Управления Росгвардии по ЧР под грамотным руководством заместителя командира подразделения Хасейна Мудуева совместно с военнослужащими РФ и ЛНР успешно проводят зачистку территории от бандеровского отребья», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

По словам политика, «несмотря на ожесточенное сопротивление бандформирований и многочасовые огневые столкновения, наши воины уверенно продвигаются вперед».

Как сообщалось ранее в четверг, российское министерство обороны заявило, что в ходе операции по освобождению Мариуполя в течение ночи сдались в плен еще 134 украинских военных.