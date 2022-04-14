Минобороны России: в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь сдались в плен еще 134 украинских военных

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14 апреля 2022, 10:56

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В ходе операции по освобождению города Мариуполя в течение ночи сдались еще 134 украинских военных. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Минобороны России сообщило, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее в четверг сообщалось, что Минобороны РФ разместило в интернете видеозапись, на которой запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона армии Украины ракетами с вертолетов Ка-52.