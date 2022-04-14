Минобороны России выложило видео уничтожения замаскированной огневой позиции артдивизиона Украины ракетами с вертолетов Ка-52

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14 апреля 2022, 09:30

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение замаскированной огневой позиции артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины ракетами с вертолетов Ка-52. Ролик появился на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Все цели были уничтожены», — прокомментировали выложенные кадры в Минобороны.

Как сообщалось ранее в четверг, штаб территориальной обороны ДНР проинформировал, что по состоянию на вечер 13 апреля в плен силам республики сдались 1 350 украинских морских пехотинцев.