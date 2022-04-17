Второй британец, воевавший на стороне ВСУ, попал в плен к российским военным в Мариуполе

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17 апреля 2022, 12:06 Источник: Московский комсомолец

паблик "Народные новости" во Вконтакте

Второй британский военный, подданный Великобритании, попал в плен к российским военным в Мариуполе.

Пленного 48-летнего британца показали по телевидению.



Выглядевший чисто выбритым, без видимых ранений, мужчина представился в эфире: «Я Шон Пиннер. Я подданный Великобритании. Я вхожу в состав 36-й бригады 1-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины. Я воевал в Мариуполе и попал в плен. Сейчас нахожусь в Донецкой народной республике». Пиннер заявил, что «он не хочет войны и хочет вернуться домой».

О пленном Шоне Пиннере сообщает Daily Mail. Пиннер - бывший военнослужащий британской армии, служил «солдатом-контрактником» в ВСУ. О Шоне Пиннере до начала спецоперации на Украине писали СМИ, рассказывая о тех британцах, которые присоединились к украинским военным.

Он оказался в плену после того, как во вторник на этой неделе стало известно о сдаче в плен 28-летнего гражданина Великобритании, бывшего медицинского работника Эйдена Эслина, который воевал под Мариуполем вместе с Пиннером.

Айден Аслин из Ньюарка, графство Ноттингемшир, у него невеста - украинка. Он имел опыт участия в «горячих точках» на Ближнем Востоке, где присоединился к военизированным формированиям сирийских курдов.

Воевавшие в составе нацистского полка «Азов» (запрещенного в России) в Мариуполе британцы Шон Пиннер и Айден Аслин, которые теперь в плену, по имеющейся информации ранее были замечены в Сирии в составе курдского отряда народной самообороны YPG. На фото (ч/б), которое было сделано предположительно на севере Сирии они крайние справа.

Пиннер успел отметиться в Боснии в 94 году.

Военкор Евгений Подубный полагает, что в этой истории с этими персонажами могут вылезти уши британской разведки, - сообщает паблик "Народные новости" во Вконтакте.

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