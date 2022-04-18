Глава ДНР Пушилин заявил, что на «Азовстали» могут находиться иностранные наемники из США, Румынии и Канады

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18 апреля 2022, 16:43

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник заявил, что в Мариуполе на территории предприятия "Азовсталь" могут находиться иностранные наемники из США, Румынии, Канады.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщая в минувшее воскресенье о ситуации в Мариуполе, заявил, что порядка 400 иностранных наемников из состава украинской военной группировки находятся в окружении на территории "Азовстали". Конашенков сказал, что большинство из заблокированных наемников являются гражданами европейских стран и Канады.

Минобороны России предлагало украинским военным, националистам и наемникам в Мариуполе прекратить любые боевые действия и сложить оружие.

По данным Минобороны РФ, российские военные за период спецоперации на Украине уничтожили 1035 наемников, 912 наемников отказались воевать и сбежали.

Российский политолог Наталья Макеева прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности киевских властей прервать переговоры с Россией. Он ранее заявил, что в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, Киев прекратит вести переговоры с Москвой.

«Уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах», — заявил Зеленский.