Политолог Наталья Макеева убеждена, что Зеленский признался в бесперспективности переговоров Киева и Москвы

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18 апреля 2022, 15:28 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский, фото из соцсети

Российский политолог Наталья Макеева прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности киевских властей прервать переговоры с Россией. По мнению Макеевой, Зеленский, по сути, признался в бесперспективности дипломатического пути разрешения конфликта.

Президент Украины ранее заявил, что в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, Киев прекратит вести переговоры с Москвой. По словам Зеленского, Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок.

«Уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах», — заявил Зеленский.

Наталья Макеева напомнила, что переговоры были инициированы Россией из человеколюбивых гуманистических соображений, сначала на переговорах была тема по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Киева, Мариуполя и других городов.

По словам эксперта, постепенно киевский режим начал навязывать обсуждение абсурдных требований, таких как отдайте Крым и Донбасс, уберите российских военных, - сообщает «Свободная пресса».

Как считает Макеева, делая подобные заявления, Зеленский пытается «сохранить лицо». Политолог полагает, что Зеленский «прекрасно понимает, что его требования неадекватны, его "хотелки" абсурдны, Россия на эти требования не согласится, и он не получит никаких политических дивидендов.

Эксперт подчеркнула, что задача российских войск — освободить Мариуполь, а не убить как можно больше украинских военных, наемников, боевиков из националистов.

В Мариуполе на «Азовстали» именно нацбатовцы, азовцы («Азов» в России запрещен) и большое количество иностранных наемников. Им неоднократно предлагали сложить оружие и сдаться.

Макеева заявила, что сдавшись без оружия, они переходят в ранг военных преступников, убивать их никто не будет. Она пояснила, что их будут судить в рамках правового поля — к ним будут применяться все нормы Женевской конвенции и международного права. Но есть такое правило: если враг не сдается — его уничтожают.