Минобороны РФ: в окружении на территории «Азовстали» в Мариуполе оказались порядка 400 иностранных наемников

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17 апреля 2022, 11:16

В настоящее время порядка 400 иностранных наемников из состава украинской военной группировки находятся в окружении на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о ситуации в Мариуполе в воскресенье утром. По словам Конашенкова, большинство из заблокированных наемников являются гражданами европейских стран и Канады. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены. Отмечается, что киевский националистический режим запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (запрещен в России) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных боевиков.

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил, что накануне были зафиксированы радиопереговоры националистов и иностранных наемников, которые настойчиво требуют от киевских властей разрешения сложить оружие и сдаться в плен. Киев запрещает это делать.

Минобороны России предложило украинским военным, националистам и наемникам прекратить любые боевые действия и сложить в воскресенье, 17 апреля, 2022 года оружие.

По данным Минобороны РФ, российские военные за период спецоперации на Украине уничтожили 1035 наемников, 912 наемников отказались воевать и сбежали.