Кулеба сообщил, что направил подписантам Будапештского меморандума запрос о немедленных консультациях

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21 февраля 2022, 18:56

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 21 февраля, сообщил, что направил подписантам Будапештского меморандума официальный запрос о немедленных консультациях.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на прошлой неделе в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киев инициирует саммит стран — участниц Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году и предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В случае отказа от саммита, Киев может признать документ недействительным.

Заявлении Зеленского раскритиковали депутат Госдумы Леонид Слуцкий, военный эксперт Виктор Литовкин, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов.