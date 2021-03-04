Восьмилетняя девочка умерла от коронавирусной инфеции в Чехии
4 марта 2021, 20:20Источник:
РИА Новости
Восьмилетняя девочка скончалась в Пльзеньском крае на западе Чехии от коронавирусной инфекции COVID-19. О первом случаем смерти ребенка в возрасте до 15 лет за время пандемии ковида в четверг, 4 марта, сообщил Минздрав страны.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в конце февраля заявил, что сложившаяся в стране ситуация из-за пандемии коронавируса оказалась чрезвычайно серьезной, драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ.
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