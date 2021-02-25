Премьер-министр Чехии заявил о надвигающейся на страну катастрофе из-за COVID-19

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сложившаяся в стране ситуация из-за пандемии коронавируса оказалась чрезвычайно серьезной, и надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить.
По официальным данным, за последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных COVID-19, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
«Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах», - сообщил Андрей Бабиш.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.