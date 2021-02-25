ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Премьер-министр Чехии заявил о надвигающейся на страну катастрофе из-за COVID-19

, 12:20 Источник: ria.ru

Премьер-министр Чехии заявил о надвигающейся на страну катастрофе из-за COVID-19
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сложившаяся в стране ситуация из-за пандемии коронавируса оказалась чрезвычайно серьезной, и надвигающуюся тотальную катастрофу необходимо предотвратить.

По официальным данным, за последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных COVID-19, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.

«Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах», - сообщил Андрей Бабиш.

НХ

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью