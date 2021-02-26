Правительство Чехии продлило режим ЧС в стране до 28 марта

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26 февраля 2021, 23:31 Источник: ТАСС

Ludek Perina, globallookpress.com

Правительство Чехии на внеочередном заседании в пятницу, 26 февраля, приняло решение ввести из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 28 марта. Режим ЧС вводится с субботы, 27 февраля.

Чешское сетевое издание "Список" сообщило, что кабмин в ускоренном режиме принял решение о введении в республике режима ЧС на 30 дней после того, как нижняя палата национального парламента отказалась поддержать его просьбу продлить действующий режим до 31 марта.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш несколько дней назад подтвердил появление в республике южноафриканского штамма коронавируса, который значительно более агрессивный, чем китайский и британский штаммы. Бабиш допустил катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом в стране. В Чехии южноафриканский штамм коронавируса выявляют у детей.

Парламентарии ранее сегодня предлагали правительству самостоятельно объявить режим ЧС в качестве нового правового акта из-за возникновения обстоятельств, принципиально влияющих на ухудшение эпидемиологической обстановки.

По мнению законодателей, такими обстоятельствами стали быстро распространяющиеся в Чехии агрессивные штаммы коронавируса.