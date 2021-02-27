В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 ограничили передвижение жителей страны

В Чехии из-за критической ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение жителей. Ограничиваются даже встречи родственников, которые проживают раздельно в одном районе.
Решения по ужесточению ограничений в пятницу, 26 февраля, экстренно приняло правительство Чехии.
Первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек уточнил, что согласно принятому решению с понедельника, 1 марта, гражданам запрещается на три недели покидать территорию районов, в которых они проживают. Исключения - поездки на работу, поездки для оказания помощи близким, посещения государственных учреждений и врачей. Для того, чтобы выехать из своего района, потребуется документ, подтверждающий такую необходимость, например, справка с места работы. Также можно написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дела.
Правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации до 28 марта. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00.
В Чехии выявлены британский и южноафриканский штаммы коронавируса.