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В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 ограничили передвижение жителей страны

, 14:59 Источник: РИА Новости

В Чехии из-за критической ситуации с COVID-19 ограничили передвижение жителей страны
Прага, фото: Alexey Porokhovnikov, globallookpress.com

В Чехии из-за критической ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 марта временно ограничат передвижение жителей. Ограничиваются даже встречи родственников, которые проживают раздельно в одном районе.

Решения по ужесточению ограничений в пятницу, 26 февраля, экстренно приняло правительство Чехии.

Первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек уточнил, что согласно принятому решению с понедельника, 1 марта, гражданам запрещается на три недели покидать территорию районов, в которых они проживают. Исключения - поездки на работу, поездки для оказания помощи близким, посещения государственных учреждений и врачей. Для того, чтобы выехать из своего района, потребуется документ, подтверждающий такую необходимость, например, справка с места работы. Также можно написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дела.

Правительство Чехии продлило режим чрезвычайной ситуации до 28 марта. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00.

В Чехии выявлены  британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

ИЧ

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