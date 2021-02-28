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Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V»

, 07:46

Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины «Спутник V»
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Чехии Милош Земан обратился к своему российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». В стране ограничили перемещение людей из-за критической эпидемической обстановки.

«Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)», - высказал он в эфире телеканала CNN Prima News.

Однако во вторник Земан заявил, что намерен использовать при вакцинации населения только те препараты, которые прошли процесс регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что 1 марта жителям Чехии запрещается на три недели без необходимости  покидать территорию районов, в которых они проживают. Также власти призывают ограничить встречи с родственниками.

БА

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