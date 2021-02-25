Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ: «пусть расстреляет меня на площади»
25 февраля 2021, 16:36
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге его сторонников в Ереване, что вопрос его ухода должен решить народ. Он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов.
А оппозиция, по словам Пашиняна, воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. "Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил премьер.
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