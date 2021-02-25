Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ: «пусть расстреляет меня на площади»

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25 февраля 2021, 16:36

Никол Пашинян, фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге его сторонников в Ереване, что вопрос его ухода должен решить народ. Он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

А оппозиция, по словам Пашиняна, воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. "Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил премьер.

Напомним, Президент Армении уволил замглавы Генштаба после критики слов Пашиняна об "Искандерах".

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра страны Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Пашинян прошел сегодня со своими сторонниками по улицам Еревана, его противники требуют отставки.