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Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ: «пусть расстреляет меня на площади»

, 16:36

Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ: «пусть расстреляет меня на площади»
Никол Пашинян, фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на митинге его сторонников в Ереване, что вопрос его ухода должен решить народ. Он предлагал оппозиции рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

А оппозиция, по словам Пашиняна, воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию. "Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", - заявил премьер.

Напомним, Президент Армении уволил замглавы Генштаба после критики слов Пашиняна об "Искандерах". 

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра страны Пашиняна. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. 

Пашинян прошел сегодня со своими сторонниками по улицам Еревана, его противники требуют отставки. 

НС

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