Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра страны Пашиняна

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25 февраля 2021, 11:44

Никол Пашинян, фото: Ani Djaferian/Global Look Press

Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после увольнения заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения.

«Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом», - отметили военные.

Кроме того, Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, а также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.