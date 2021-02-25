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Президент Армении уволил замглавы Генштаба после критики слов Пашиняна об «Искандерах»

, 09:28

Президент Армении уволил замглавы Генштаба после критики слов Пашиняна об «Искандерах»
Армен Саркисян, фото: сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который высмеял  слова Никола Пашиняна об «Искандерах». Соответствующий документ опубликован на сайте армянского лидера.

«На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна от занимаемой должности», - говорится в указе армянского лидера.

Напомним, что Хачатрян прокомментировал заявление Пашиняна о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По данным СМИ, отвечая на данный вопрос, уволенный замглавы Генштаба, долго смеялся. «Конечно, невозможно… Как? ... "Искандер"? ... Один выстрел? ... На 10%? ... Извините, но это несерьезно», - высказал он.

БА

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