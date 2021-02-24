Эксперты отвечают на слова Пашиняна о неэффективности ОТРК «Искандер», - Оружием надо уметь пользоваться

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24 февраля 2021, 12:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию 1in.am заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» неработоспособны. Из его слов также стало известно, что данное соображение было высказано во время его полемики с экс-президентом Армении Сержом Саргсяном. В пылу спора последний выдал, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Саргсян также упрекнул своего визави в неиспользовании ОТРК для разрушения нефтегазовых объектов Азербайджана. Российские военные эксперты указали на причины, которые могли привести к неэффективному использованию ОТРК «Искандер». По мнению аналитиков - главной проблемой являются сами низкоквалифицированные армянские военные, которым в руки попало современное оружие.

Российская, армянская да уже и мировая пресса растиражировала заявление Пашиняна о том, что «Искандеры» «не пригодны для использования» и не полностью взрываются. «Пусть (Саргсян. — ред.) задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?» — в частности, сказал Пашинян.

Напоминаем, что в начале ноября 2020 года поступала информация, что вооруженные силы, Армении применили «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, заявление Никола Пашиняна о неэффективности ОТРК «Искандер» — это бессовестная попытка прикрыть свою личную неудачу (или некомпетентность), как государственного руководителя, в организации обороны Нагорного Карабаха в осенней кампании 2020 года. «Этот пустомел- чиновник пытается прикрыть свою задницу», - заявил Виктор Литовкин. Далее эксперт указал, что ОТРК «Искандер» - надежное оружие, но его необходимо обслуживать, содержать в боеготовом состоянии, что наверняка не делалось. Зная о разброде и шатаниях, ненадлежащей организации службы в Вооруженных силах Армении, низкой квалификации военнослужащих армянских ракетных подразделений, можно с уверенностью говорить, что комплексы пылились в местах хранения и не подвергались необходимым процедурам технического и регламентного обслуживания. Тренировки на боевое использование данных ОТРК не проводились или проводились спустя рукава.

Само боевое использование ОТРК «Искандер» — это многокомпонентный процесс, требующий наличия комплекса разведки и подготовки данных о цели, которые затем вносятся в систему наведения ракеты. ОТРК «Искандер» находящиеся на вооружении ВС Армении, экспортного варианта их дальность стрельбы 280 км. Для разведки целей, (определения их координат, системы ПРО противника, рельеф окружающей местности и прочие данные) на таком расстоянии нужны либо квалифицированные специальные силы или технические средства, например разведывательные беспилотные летательные аппараты, способные преодолевать такие расстояния. Затем для обработки полученных данных помимо техники также нужны квалифицированные люди. И наконец сам расчет ОТРК «Искандер» должен не только знать, как подготовить комплекс и ракету к боевому применению, все его действия должны быть натренированы до автоматизма. Есть подозрение, что армянские ракетчики имеют непозволительно низкую профессиональную подготовку. От сюда следует, что и армянское командование не обладает необходимой управленческой и боевой квалификацией. Попустительство армянского командования разгильдяйству в войсках привело к плаченому результату. К тому же Ереван и на закупке «Искандеров» решил сэкономить. Ракеты были приобретены в слишком малом количестве. Возможно, расчет делался на то, что Россия бесплатно предоставит необходимый объем боеприпасов в экстренном случае.

Эксперт также отметил, что ОТРК «Искандер» применялся по азербайджанским целям с территории Армении (а не Нагорного Карабаха), что могло спровоцировать войну между Россией(связанной союзническими обязательствами с Ереваном) и Азербайджаном (и Турцией).

В сети на критику Никола Пашиняна реагируют еще жёстче там есть комментарии такие: «У армянских военных руки не из того места растут»; «Плохому танцору ноги мешают» … И далее в том же духе.