Командование Вооруженных сил Армении потребовало отставки Пашиняна

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2021, 11:46

Фото: соцсети

С заявлением выступили руководство Генштаба Оник Гаспарян, командиры всех корпусов. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, поэтому можно предположить, что все военное руководство выступает против политической власти. К сожалению, можно предположить, что вчерашнее увольнение первого заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна было сочтено военно-политической элитой неприемлемым и стало последней каплей для противодействия премьер-министру, ведущему страну к разорению. Об этом сообщают СМИ Армении.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АРМЕНИИ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Армения выражает решительный протест против увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения по недальновидным причинам, которое было осуществлено без учета национально-государственных интересов Республики Армения. В таких непростых для страны условиях такое решение - антигосударственный, безответственный шаг.

Премьер-министр Республики Армения, правительство больше не сможет принимать адекватные решения в этой критической для армянского народа ситуации.

В течение долгого времени Вооруженные Силы РА терпеливо переносили «атаки», направленные на дискредитацию Вооруженных Сил со стороны действующей власти, но всему есть свои пределы.

Вооруженные Силы РА с честью выполнили свой долг - бороться вместе со своим народом против врага.

Неэффективное управление нынешней властью, серьезные ошибки во внешней политике поставили страну на грань краха. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА требуют отставки премьер-министра РА правительства, одновременно предостерегая воздержаться от применения силы против людей, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией.

Подписи под заявлением поставили:

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Оник Виктория Гаспарян.

Первый заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Вазгени Хачатрян.

Заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Степан Роберт Галстян.

Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Карен Андраник Абраамян.

Командующий Объединенной группой войск генерал-лейтенант Тигран Джанибек Парванян.

Начальник Управления Генерального штаба генерал-майор Альберт Размики Багдасарян.

Начальник управления связи ВС РФ генерал-майор Темур Норик Шахназарян.

Начальник Государственного управления ракетных войск и артиллерии генерал-майор Армен Самсон Арутюнян.

Генерал-майор Армен Гришай Варданян, начальник Главного управления войск ПВО

Начальник Управления инженерных войск ВС генерал-майор Ишхан Жорай Матосян,

Начальник Тыла Вооруженных Сил генерал-майор Ромик Погос Маргарян,

Помощник начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Комитас Размик Мурадян,

Начальник Управления морального обеспечения Вооруженных Сил полковник Артур Ариси Погосян.

Начальник Управления делами Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Сурен Анатольевич Арутюнян.

Полковник Гагик Алибек Асланян, начальник управления авиации ВС РФ.

Начальник Военно-медицинского управления Вооруженных Сил полковник Саак Роберт Оганян.

Полковник Вардан Васпураки Ншанян, начальник Главного управления Вооруженных Сил РККП.

И другие офицеры.