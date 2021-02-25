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Пашинян уволил начальника Генштаба

, 11:55

Пашинян уволил начальника Генштаба
Никол Пашинян, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил сам в прямом эфире на Facebook.

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», - высказал он.

Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване, а заявление генштаба о его отставке назвал попыткой переворота.

Ранее президент Армении Армен Саркисян уволил замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, который высмеял слова Николы Пашиняна об «Искандерах».

БА

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