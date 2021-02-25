Пашинян прошел со своими сторонниками по улицам Еревана, его противники требуют отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в четверг, 25 февраля, на площади Республики в Ереване в 16.00 (15.00 мск). Глава правительства призвал людей выйти на улицу, чтобы противостоять военному перевороту.
«У дома правительства как сторонники, так и противники Пашиняна, периодически возникают конфликты. Силовики пытаются не допустить столкновений», - пишут СМИ.
Сейчас Пашинян в сопровождении сына Ашота, министра высокотехнологичной промышленности республики Акопа Аршакяна и депутата Айка Саркисяна ведет своих сторонников по улицам Еревана. Он не собирается бежать из Армении, и считает, что ситуацию в стране можно стабилизировать.
Однако жители Еревана блокируют автомобильное движение на улицах, требуя отставки премьера.
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