Еще две страны закрывают сообщения с Великобританией

Италия приостанавливает полеты в Великобританию и обратно. Аналогичное решение может быть принято в Ирландии. Британские медики выявили новый штамм коронавируса. Он напугал уже полмира.
Великобритании грозит изоляция от всего мира. Еще две страны заявили о прекращении контактов с этой страной.
«Сейчас рассматриваются дополнительные ограничения в отношении Великобритании», — заявил Стивен Доннелли. Он министр здравоохранения Ирландии: «Объявление будет сделано позже. Мы рассматриваем возможность запрета полетов, паромных сообщений и т. д. Ирландцы, которые не могут приехать из Великобритании из-за новых ограничений, находятся в ужасной ситуации».
Аналогичные нотки звучат в Италии. От лица официального Рима выступил Луиджи Ди Майо. Он министр иностранных дел.
«Как правительство мы обязаны защитить итальянцев», — пояснил глава итальянского МИД: «Мы с министерством здравоохранения собираемся подписать положение о приостановке авиасообщений с Великобританией».
В Великобритании был найден новый штамм коронавируса. Он уже начал расползаться по планете, его находят в других странах. О приостановке полетов в Великобританию и обратно уже заявили Израиль и Германия.