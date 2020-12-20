Еще две страны закрывают сообщения с Великобританией

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20 декабря 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Италия приостанавливает полеты в Великобританию и обратно. Аналогичное решение может быть принято в Ирландии. Британские медики выявили новый штамм коронавируса. Он напугал уже полмира.

Великобритании грозит изоляция от всего мира. Еще две страны заявили о прекращении контактов с этой страной.

«Сейчас рассматриваются дополнительные ограничения в отношении Великобритании», — заявил Стивен Доннелли. Он министр здравоохранения Ирландии: «Объявление будет сделано позже. Мы рассматриваем возможность запрета полетов, паромных сообщений и т. д. Ирландцы, которые не могут приехать из Великобритании из-за новых ограничений, находятся в ужасной ситуации».

Аналогичные нотки звучат в Италии. От лица официального Рима выступил Луиджи Ди Майо. Он министр иностранных дел.

«Как правительство мы обязаны защитить итальянцев», — пояснил глава итальянского МИД: «Мы с министерством здравоохранения собираемся подписать положение о приостановке авиасообщений с Великобританией».

В Великобритании был найден новый штамм коронавируса. Он уже начал расползаться по планете, его находят в других странах. О приостановке полетов в Великобританию и обратно уже заявили Израиль и Германия.