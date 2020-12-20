Израиль запретил въезжать британцам

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20 декабря 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Израильские власти ввели запрет на въезд негражданам, которые прибывают из Великобритании, Дании и ЮАР. Официальный Иерусалим опасается импорта мутаций штаммов коронавируса.

Граждане Великобритании, Дании и ЮАР теперь не смогут попасть в Израиль. В этих странах были найдены новые штаммы коронавируса, там болезнь мутировала. Официальный Иерусалим закрыл границы с этими странами.

Запрет касается только людей, у которых чистое гражданство упомянутых стран. Для лиц с двойным гражданством сделано исключение. Если у жителя Великобритании есть еще и израильский паспорт, его в страну пустят. Но они должны пройти карантин.

«Граждане Израиля, прибывающие из этих стран, должны находиться в изоляции в государственных карантинных гостиницах в течение 14 дней», — требуют израильские власти.

Надо сказать, новые штаммы вызывают большое беспокойство у медиков. Они формально сохраняют спокойствие, но настоятельно требуют придерживаться антикоронавирусных правил.