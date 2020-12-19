Британский штамм коронавируса обеспокоил медиков

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19 декабря 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Джереми Фаррар

фото: pixabay.com

В Великобритании найден новый штамм коронавируса. Это стало поводом для беспокойства медиков.

Новый штамм коронавируса, найденный в Великобритании, уже стал поводом для паники медиков. Вирус мутировал. А страна готовится к Рождеству.

«Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы оставаться в безопасности», — выразил обеспокоенность Джереми Фаррар. Он был профессором тропической медицины в Оксфорде. Сейчас возглавляет благотворительный фонд Wellcome Trust: «Перспектива смешения семей и друзей на Рождество стала огромной проблемой. Нет времени для самоуспокоенности».

После обнаружения нового штамма британские медики говорят, что пандемия в стране может войти в «менее предсказуемую фазу».

Рождество уже давно вызывает беспокойство у врачей. Лондон призывает людей оставаться дома и отказаться от совместных посиделок. Королева Великобритании даже решила показать пример. На это Рождество она останется с мужем дома.