Королева Великобритании будет дома на Рождество

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19 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

королева Великобритании в рождетсвенской предече Queen’s Christmas Day на фото globallookpress.com/ Bbc

Елизавета Вторая с венценосным супругом останутся в Винздорском замке. Это будет нарушением традиций. 30 лет королевская чета на праздник уезжает в Норфолк. И вот почему.

В нынешнем году королева Великобритании и герцог Эдинбургский проведут тихое Рождество. Они приняли решение провести праздник в узком кругу. Звать многочисленных родственников не будут.

«Это будет впервые за более чем 30 лет, когда королева и принц Филипп останутся в Виндзорском замке на Рождество, а не отправятся в Сандрингем в Норфолке», — сообщил представитель королевского двора.

Великобритания входит в число наиболее пострадавших от коронавируса стран. Лондон призывает граждан к сознательности. Судя по всему, королева Великобритании решила своим мужеством показать пример патриотичного поведения.