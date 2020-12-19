Королева Великобритании будет дома на Рождество

19 декабря 2020, 15:05[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Елизавета Вторая с венценосным супругом останутся в Винздорском замке. Это будет нарушением традиций. 30 лет королевская чета на праздник уезжает в Норфолк. И вот почему.
В нынешнем году королева Великобритании и герцог Эдинбургский проведут тихое Рождество. Они приняли решение провести праздник в узком кругу. Звать многочисленных родственников не будут.
«Это будет впервые за более чем 30 лет, когда королева и принц Филипп останутся в Виндзорском замке на Рождество, а не отправятся в Сандрингем в Норфолке», — сообщил представитель королевского двора.
Великобритания входит в число наиболее пострадавших от коронавируса стран. Лондон призывает граждан к сознательности. Судя по всему, королева Великобритании решила своим мужеством показать пример патриотичного поведения.
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