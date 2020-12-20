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Британский штамм covid уже найден в других странах

, 20:37 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Британский штамм covid уже найден в других странах
фото: pixabay.com

Уже одиннадцать случаев заражения «британским коронавирусом» зарегистрировано за пределами Великобритании. Об этом сообщает ВОЗ.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании уже начали фиксировать в других странах. Всемирная организация здравоохранения заявила об 11 случаях заражения британской мутацией.

«Девять случаев заболевания новым штаммом были зарегистрированы в Дании, одни в Нидерландах и еще один в Австралии», — сообщает ВОЗ: «По всей Европе, где передача инфекции интенсивна и широко распространена, странам необходимо вдвое услить антикоронавирусные меры».

Страны свои подходы уже усилили. Израиль запретил въезд для жителей Великобритании и Дании. Берлин намерен уже в полность закрыть авиасообщение с Лондоном.

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