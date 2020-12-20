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Германия хочет закрыть сообщение с Великобританией

, 20:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Германия хочет закрыть сообщение с Великобританией
Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Официальный Берлин рассматривает возможность запрета всех авиасообщений с Великобританией. Немецкая пресса сообщила, когда это может произойти.

Запрет всех авиасообщений с Великобританией немецкие власти хотят ввести в ближайшее время. По данным немецкой прессы, это может произойти уже в полночь, на исходе воскресенья, 20 декабря.

«Правительство Германии настаивает на прекращении всех рейсов из Великобритании в континентальную Европу с полуночи сегодняшнего дня», — рассказывают инсайдеры в Бундестаге: «Речь идет о необходимости полностью оцепить Великобританию из-за нового штамма вируса».

В Великобритании была найдена новая мутация коронавируса. Она вызвала обеспокоенность у медиков.

Судя по реакции Берлина обеспокоенность появилась и у властей других стран. Израильские власти уже запретили въезд для британцев. Если Германия закроет небо с Великобританией, ожидается, запрет будет действовать до 6 января.

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