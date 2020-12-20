Германия хочет закрыть сообщение с Великобританией
20 декабря 2020, 20:29[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Официальный Берлин рассматривает возможность запрета всех авиасообщений с Великобританией. Немецкая пресса сообщила, когда это может произойти.
Запрет всех авиасообщений с Великобританией немецкие власти хотят ввести в ближайшее время. По данным немецкой прессы, это может произойти уже в полночь, на исходе воскресенья, 20 декабря.
«Правительство Германии настаивает на прекращении всех рейсов из Великобритании в континентальную Европу с полуночи сегодняшнего дня», — рассказывают инсайдеры в Бундестаге: «Речь идет о необходимости полностью оцепить Великобританию из-за нового штамма вируса».
Судя по реакции Берлина обеспокоенность появилась и у властей других стран. Израильские власти уже запретили въезд для британцев. Если Германия закроет небо с Великобританией, ожидается, запрет будет действовать до 6 января.
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