Сторонники Пашиняна предложили оппозиции, требующей оставки премьера, выступить против миротворцев в Карабахе

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12 ноября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

В Армении правящая парламентская фракция "Мой шаг" предложила оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильмом Алиевым принял трехстороннее заявление о прекращении огня, переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Потом Пашиняну пришлось объясняться за свое решение.

11 ноября митингующие выдали ультиматум Пашиняну - дали время до полуночи для добровольного ухода в отставку с поста премьера.

Сторонники Пашиняна распространили заявление, в котором предложили "оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну".

По данным Минобороны РФ, вертолеты Ми-8 и Ми-24 Воздушно-космических сил России будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

А где прячется сам Пашинян?