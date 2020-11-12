Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ будут контролировать ситуацию в Нагорном Карабахе

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12 ноября 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 Воздушно-космических сил России будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

В сообщении Минобороны России сообщается, что российские вертолеты также будут задействованы в доставке материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 накануне были переброшены в Армению на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".

Российские военные миротворческого соединения, прибывшие в Армению во вторник, 10 ноября, вчера уже прибыли в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабаха.

Миротворцы начнут разворачивать наблюдательные посты с 12 ноября. Всего в Нагорном Карабахе будет размещено 16 постов.

В Кремле в ночь на 10 ноября объявили: "Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент РФ".

Ситуация вокруг новой карабахской войны меняется в последние несколько суток просто молниеносно.