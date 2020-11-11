Минобороны РФ: Российские миротворцы направились в район операции в Нагорном Карабахе

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11 ноября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

самолет Ил-76, фото с сайта Минобороны

Российские военные миротворческого соединения, прибывшие в Армению во вторник, 10 ноября, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабаха.

Первые российские самолеты Ил-76 вылетели в Нагорный Карабах из Ульяновска, - сообщает kp.ru.

Самолеты Ил-76 доставили первых 400 миротворцев, спецтехнику, бронетранспортеры и другие необходимые средства.

По данным Минобороны, всего в Карабах в зону действия конфликта отправят почти две тысячи военнослужащих - миротворцев.

Сегодня колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

9 ноября, президентом Азербайджана Ильмамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом РФ Владимиром Путиным было подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

В Кремле в ночь на 10 ноября объявили: "Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации".

Опубликовано видео, на котором запечатлена отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах.