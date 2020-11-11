Митингующие в Ереване выдвинули ультиматум Николу Пашиняну

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11 ноября 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Участники акций протеста в Ереване в среду, 11 ноября, выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Ранее политик подписал мирное соглашение с Баку об остановке боев в Карабахе.

Согласно последней информации, митингующие дали Николу Пашиняну время до полуночи для добровольного ухода в отставку с поста премьера.

Напомним, ранее сегодня участники акций собрались около здания парламента Армении, а также на площади Свободы, скандируя фразу "Никол – предатель". Сотрудники ереванской полиции к настоящему моменту задержали около 130 человек.