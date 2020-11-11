В Ереване проходят митинги протеста против Пашиняна

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11 ноября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

протесты в Ереване, кадр видео YouTube

На площади Свободы у здания ереванской оперы сегодня проходит митинг с участием 17 оппозиционных партий. Главный вопрос протестующих: куда исчез премьер-министр Армении Никол Пашинян?

Жители Армении требуют пересмотра мирного соглашения по Нагорному Карабаху и отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Дороги в Ереван перекрыты, сотрудники полиции задерживают активистов. Задержаны уже порядка 130 человек.

Участники митинга отправились с площади Свободы в Ереване к зданию правительства Армении.



Стихийные протесты в Ереване начались вскоре после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.