Протестующие в Ереване против соглашения по Карабаху ворвались в парламент и заняли трибуну
10 ноября 2020, 07:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Протестующие в Ереване против соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе ворвались в парламент и заняли трибуну в зале заседаний. Об этом сообщили в ночь на вторник журналисты.
Охранники пыталась преградить протестующим путь, однако толпа ворвались в зал заседаний. Участники акции протеста заняли трибуну и начали поочередно выступать, требуя продолжения боевых действий в Нагорном Карабахе.
Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках обращения к нации заявил, что, по мнению Баку, Армения по сути капитулировала, согласившись подписать документ о прекращении военных действий. Политик уточнил, что у армянского премьера Никола Пашиняна не было выбора.
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