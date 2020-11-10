Алиев убежден, что Армения капитулировала в войне в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AzTV

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Piero Tenagli/Keystone Press Agency

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках обращения к нации заявил, что, по мнению Баку, Армения по сути капитулировала, подписав документ о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Алиев заявил, что у конфликта есть военное решение, однако он хотел решить вопрос политическим путем. По словам азербайджанского лидера, получилось именно так, как он говорил: военный этап завершен, вследствие чего начинается политический. Ильхам Алиев заявил, что был подписан максимально выгодный для Азербайджана документ, а у премьер-министра Армении Никола Пашиняна просто не было другого выхода. "По сути признание поражения, это капитуляция в войне", – заключил азербайджанский президент.

Напомним, ранее стало известно, что главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Уточняется, что азербайджанские и армянские военные должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Кроме того, в Карабахе появятся российские миротворцы. Пашинян уточнил, что принятие вышеуказанного решения было для него крайне тяжелым.