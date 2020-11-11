Премьер Армении Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху

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11 ноября 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян с военными, фото: twitter.com/nikolpashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы избежать коллапса. Ранее глава правительства Армении объяснял, что пошел на подписание соглашения по настоянию армянской армии, которая заявляла ему об «исчерпанном ресурсе» и проблемах с мобилизацией для продолжения боевых действий, - сообщает kp.ru.

В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев. В 0 часов мск 10 ноября начало действовать заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договором азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

По информации Минобороны РФ, российские военные миротворческого соединения уже выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабаха.