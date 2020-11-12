Где прячется премьер-министр Армении Пашинян от народного гнева?

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12 ноября 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. После его подписания премьер-министр Армении Никол Пашинян скрылся в неизвестном направлении. В Ереване начались протесты. Здание парламента разгромлено, избит вице-спикер Арарат Мирзоян. Грузия временно открыла небо для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах.

Ереванская газета «Грапарак» пишет о пропавших Николе Пашиняне и членах его семьи:

«Бесспорно, их нельзя передать в руки разъяренной толпы, но люди имеют право знать, где находится человек, занимающий пост премьер-министра, который, по его же словам, «полностью продолжает выполнять свою работу в качестве главы кабмина».

По сведениям газеты, премьер-министр находится в здании Министерства обороны, «в так называемом бункере, где он чувствует себя более защищенным». По некоторым другим данным, Пашинян скрывается в посольстве США.

Армянский премьер появляется лишь в соцсетях.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», – написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Власть в Армении сейчас по существу представляют армия и президент, который в парламентской республике не обладает широкими полномочиями. Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности по выполнению мирного соглашения по Нагорному Карабаху и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Командующий миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился в Ереване с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Армянские военные поблагодарили Мурадова за быстрое формирование миротворческой миссии. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения ситуации, сложившейся в стране.

Тем временем на улицы Еревана вышли тысячи людей. Они требуют отставки Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве.

«Известное соглашение, по сути, было подписано не 10 ноября, а тогда, когда Никол Пашинян сорвал переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, глумился над 30-летней работой МГ ОБСЕ, что привело к активизации и вмешательству Турции не только в переговорный процесс, но и в фактические военные действия. Пашинян спровоцировал и дал повод Турции для вмешательства, что привело к изменению баланса сил», - считает основатель фонда «Политэкономия» Ерванд Бозоян.

Никто из митингующих не принимает во внимание заявление Никола Пашиняна о том, что Армения была вынуждена подписать соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Согласно документу, подписанному премьер-министром Пашиняном, всего через четыре дня (в воскресенье) азербайджанцы войдут в Карвачар, войдут в Дадиванк, возьмут построенные нами ГЭС, построенные нами дороги, дома и школы», – написал на своей странице в Facebook редактор сайта «Разминфо» Карен Вртанесян.

Известно, что, согласно условиям договора, Армения должна будет вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.