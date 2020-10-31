Макрон ответил мусульманам, что понимает их чувства

Аргументы Недели → В мире 13+

31 октября 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануэль Макрон, Euc/Keystone Press Agency

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда, но подобные материалы публикуют независимые СМИ.

Правительство Франции к этому не имеет никакого отношения. Макрон отметил, что реакция мусульманского мира на его выступление связана с "искажением его речи", на самом деле он не одобряет эти карикатуры.

Ранее Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, в том числе живущих в России, которые поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона. Нурмагомедов резко высказался в отношении Макрона. В Москве прошли задержания мусульман у посольства Франции. Париж призвал Москву выступить с официальным осуждением угроз в адрес Франции.