В Москве прошли задержания мусульман у посольства Франции

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30 октября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

акция, посольство Франции в Москве. Фото: кадр из видео на youtube.com

В Москве силовики разогнали протестующих около здания посольства Франции. На акции собралось несколько десятков человек. Возмущение митингующих вызвали высказывания президента Франции после убийства учителя под Парижем.

Участники акции принесли к посольству фотографии президента Франции Эммануэля Макрона, их растоптали и несколько сожгли. Собравшиеся требовали извинений от Макрона перед всеми мусульманами.

Вчера мусульмане также выходили протестовать к зданию на Большой Якиманке в Москве, однако полиция просто наблюдала за их действиями. Сегодня прошли задержания, поскольку участники акции оказали сопротивление и устроили стычку с сотрудниками полиции. В результате восемь человек были задержаны и отправлены в автозак.

В Совете муфтиев России журналистам газеты «КоммерсантЪ» заявили, что призывают единоверцев «не поддаваться на провокации и категорически воздержаться от несанкционированных митингов, учинения беспорядков и уж тем более физической агрессии».

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, в том числе живущих в России, которые поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона.

Чеченские радикалы становятся настоящей «головной болью» для Эммануэля Макрона.