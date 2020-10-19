Убийство во Франции. Чеченские радикалы становятся настоящей «головной болью» для Эммануэля Макрона

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19 октября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон ничего не имеет против чеченского народа. Но он категорически не поддерживает радикальный исламизм, идеи которого нередко приводят к созданию различных террористических группировок.

То, что произошло недавно в Париже недалеко от школы в Конфланд-Сен-Онорин, не поддаётся никакому здравому смыслу. Местный учитель истории рассказывал своим ученикам про многие вещи, творящиеся в нашем мире. Демонстрируя карикатуры на Пророка Мухаммеда, он скорее всего не имел ввиду, что поддерживает подобное оскорбление чувств верующих. Тем более, что в Европе уже наслышаны про трепетное отношение мусульман к их собственной вере. Учитель наверняка стремился объяснить детям, как делать нельзя, и показав им эти злосчастные карикатуры, он явно не одобрял их создание. Но у радикалов из чеченской диаспоры возникло совсем иное мнение.



Вскоре учитель был зверски убит 18-летним экстремистом Абдулаком Анзоровым. Преступник зарезал преподавателя кухонным ножом, а затем отрезал ему голову. Впоследствии, Анзорова уже застрелили полицейские, так как тот отказывался им подчиниться и не стал бросать нож на землю. Эммануэль Макрон назвал подобное настоящим терактом. Позднее он поблагодарил силы правопорядка за поспешное уничтожение преступника. Большая часть французских учителей, включая правительство, осудила жестокое убийство. В ходе расследования преступления были задержаны 11 человек, и все они из чеченской диаспоры. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье погибшего.

Он резко осудил убийство учителя, а Анзорова отказался считать чеченцем. Однако при этом Кадыров заявил, что поведение французов и их обвинения в адрес его народа попахивают провокацией. Он также сказал, что во Франции часто пытаются свалить все грехи на чеченскую нацию.

Несмотря на то, что убийство осудили даже высшие представители власти Чечни, в России нашлись люди, которые, похоже, поддержали Анзорова и его зверское убийство. Такими людьми стали два бойца ММА – Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Имадаев назвал убийцу преподавателя героем, а Дураев упомянул, что якобы во Франции свобода слова уже давно потеряла значимость. Позднее, бойцы удалили эти сообщения во избежание грандиозных скандалов.