Муфтий Чечни пригрозил французам в России: «Макрон далеко»

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30 октября 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Лента.ру»

Муфтий Чечни, фото: twitter.com/groznyinform

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, в том числе живущих в России, которые поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона. Не одобряющие могут быть спокойны и в Грозном, и в Москве.

По его словам, сторонникам французского лидера "придется ответить за слова своего президента", если об этом узнают чеченцы. "Мы будем узнавать, кого поддерживают французы", заявил Салах-хаджи Межиев. "И тогда… Макрон далеко, он [француз] близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента", - пригрозил муфтий Чечни.

Муфтий Чечни назвал президента Франции террористом номер один в мире. Ранее в Кремле прокомментировали высказывание главы Чечни Кадырова в адрес французского президента Макрона.

Эрдоган считает, что у Макрона "психические расстройства".