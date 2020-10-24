Эрдоган считает, что у Макрона «психические расстройства»

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24 октября 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Реджеп Эрдоган, фото: Depo Photos / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня с критикой своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Ранее Макрон высказался на тему сепаратизма в своей стране.

Он сообщил, что французские власти намерены представить закон, который будет обращать внимание на обучение детей. В сотрудничестве с Советом мусульман лидер Франции намерен построить во Франции "просвещенный ислам".

В ходе выступления на митинге в субботу Эрдоган высказал мнение, что Макрону "требуется лечение психических расстройств". "Обыски в мечетях в Берлине являются проявлением исламофобии. Мы должны помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции", - отметил турецкий лидер. По мнению Эрдогана, такое отношение к мусульманам является "свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".

В Турции госпитализирован с коронавирусом противник Эрдогана.