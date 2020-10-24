В Турции госпитализирован с коронавирусом противник Эрдогана

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24 октября 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

мэр Стамбула Экрем Имамоглу на фото globallookpress.com/ Osman Orsal

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был гопитализирован в американскую больницу турецкой столицы. Политик входит в оппозицию к действующему президенту Турции. Конечно, это ни о чем не говорит. Но этот факт заставляет обратить на себя внимание.

Госпитализацию Экрема Имамоглу связывают с коронавирусом. Диагноз назвал сам мэр Стамбула. Он записал видео из больничной палаты.

«Вчера вечером около 9 часов вечера я заболел лихорадкой и с температурой 38 градусов», — сказал Экрем Имамоглу: «Я приехал и провел ночь в больнице».

Политик был госпитализирован в американскую больницу Стамбула. Представители госпиталя заявили, что Экрем Имамоглу попал к ним в десять часов вечера. У него появились симптомы инфекции верхних дыхательных путей. Позднее у пациента был взят тест на коронавирус. Его результаты оказались положительными.

В Турции Имамоглу представляет Республиканскую народную партию. Она входит в оппозиционное крыло и конфликтует с Реджепом Эрдоганом.

Летом прошлого года Экрем Имамоглу победил в выборах за пост мэра турецкой столицы. Теперь у столицы постоянно возникают трения с федеральным центром.